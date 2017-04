De mooiste tweets over Schalke 04 - Ajax

Voorzitter Patrijzen: Jammer, maar logisch

20 april 's-HEERENHOEK - Bij Patrijzen vierde donderdagavond realisme hoogtij. ,,Patrijzen is een echte zondagclub’’, vindt voorzitter Jeanine van der Horst. ,,We zijn van origine katholiek, het karakter en het sfeer van het dorp en de club zijn gericht op het zondagvoetbal. Het is een way of life. Maar als we over 15 jaar als verenging nog willen bestaan, is dit nodig.’’