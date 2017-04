De mooiste derby's van Manchester

Manchester City en Manchester United stonden 173 keer eerder tegenover elkaar, waarvan 155 keer in competitieverband. United won 61 keer, City won 50 keer. 51 ontmoetingen bleven onbeslist.

Manchester City - Manchester United 5-1 (23 september 1989)

Alex Ferguson werd op 6 november 1986 aangesteld als manager van Manchester United, maar maakte drie jaar later pas zijn eerste derby mee. Het werd geen prettige eerste ervaring. United verloor op Maine Road met liefst 5-1 en de toch al niet malse kritiek op Ferguson nam door deze pijnlijke nederlaag toe. Ondanks de slechte prestaties in de competitie (United werd slechts 13de) bleef het bestuur vertrouwen houden in Ferguson. Dat betaalde zich uit. Aan het eind van het seizoen won United de FA Cup, de eerste prijs onder Fergie. De rest is geschiedenis.

Manchester City - Manchester United 3-1 (9 november 2002)

Manchester City speelde van 1923 tot 2003 op Maine Road, in het rauwe Moss Side van Manchester. Op 9 november 2002 stond de laatste derby op Maine Road gespeeld. City won die middag met 3-1 door goals van Shaun Goater (2x) en Nicolas Anelka. Namens United scoorde Ole Gunnar Solskjær. De Deense doelman Peter Schmeichel verloor in zijn loopbaan niet één derby. Tijdens zijn tien jaar als doelman van United verloor hij nooit, maar ook in het seizoen 2002/2003 (zijn enige als doelman van City) bleef hij ongeslagen. Na de gewonnen heenwedstrijd op Maine Road hield hij United drie maanden later op Old Trafford op 1-1. De eerste derby in het City of Manchester Stadium, op 14 maart 2004, won City ook. United werd die middag zelfs met 4-1 verslagen.

Manchester City - Manchester United 3-1 (14 januari 2006)

Op 14 januari 2006 won City opnieuw met 3-1 van United. Door goals van Trevor Sinclair en Darius Vassell was de ploeg van Stuart Pearce op 2-0 voorsprong gekomen in een kolkend City of Manchester Stadium. Na de rode kaart van Cristiano Ronaldo halverwege de tweede helft leek de wedstrijd gespeeld, maar tien minuter later maakte Ruud van Nistelrooy de aansluitingstreffer. City-spits Robbie Fowler zorgde in blessuretijd voor de bevrijdende 3-1.

Manchester United - Manchester City 4-3 (20 september 2009)

Ook op Old Trafford werden uiteraard tientallen mooie derby's gespeeld. De mooiste in de recente geschiedenis is die van 20 september 2009, toen United na een zinderende wedstrijd met 4-3 won. United kwam drie keer op voorsprong, maar drie keer kwam City knap terug. Na de gelijkmaker van Craig Bellamy in blessuretijd leek het te gaan eindigen in een 3-3 gelijkspel, maar onder Sir Alex Ferguson gaf United nooit op. De term Fergie Time werd na de 4-3 van Michael Owen maar weer eens opgerakeld. Hij scoorde na een prachtige pass van Ryan Giggs met buitenkantje links in de 96ste minuut de winnende treffer en zorgde voor een groot feest op Old Trafford. City-manager Mark Hughes, die jaren onder Ferguson speelde voor United, was na afloop minder blij met de volgens hem 'overdreven lange blessuretijd'.

Manchester United - Manchester City 1-6 (23 oktober 2011)

Twee jaar later was het project van de City Football Group van de sjeiks uit Abu Dhabi een stuk verder en kon Manchester City revanche nemen op Old Trafford. Dat deed de ploeg onder Roberto Mancini, die het stokje had overgenomen van Mark Hughes, met overmacht. United werd in eigen stadion met 1-6 verslagen en kreeg alle hoeken van het veld te zien. De openingstreffer van Mario Balotelli bleef nog het meest beklijven, vooral vanwege de manier waarop hij zijn doelpunt vierde. De Italiaan bleef ijzig koel staan en toonde zijn ondershirt met daarop de tekst 'Why Always Me?'. De overwinning van City op Old Trafford was bovendien een opmaat naar een nog veel groter feest. The Sky Blues werden dat seizoen landskampioen, voor het eerst in 43 jaar. City won liefst vier van de zes laatste derby's op Old Trafford in de Premier League.

Manchester City - Manchester United 2-3 (8 januari 2012)

In de FA Cup stonden City en United pas negen keer tegenover elkaar. Drie keer won City, zes keer won United. Zo ook op 8 januari 2012. De wedstrijd was vooraf al extra beladen door de terugkeer van Paul Scholes, die een halfjaar na zijn afscheidswedstrijd zijn voetbalschoenen weer aantrok om United te helpen in een blessurecrisis. Het nieuws over zijn terugkeer op 37-jarige leeftijd kwam pas enkele uren voor de wedstrijd naar buiten. Scholes viel in de 59ste minuut in voor Nani met rugnummer 22, het nummer dat hij voor het laatst droeg in 1996. Scholes zou na zijn plotse comeback nog anderhalf jaar spelen en zijn loopbaan afsluiten met de landstitel, de elfde in zijn indrukwekkende loopbaan. United won de 'Scholes-derby' overigens met 2-3. Via goals van Wayne Rooney (2x) en Danny Welbeck stond United al na 40 minuten met 0-3 voor, maar door goals van Sergio Agüero en Aleksandar Kolarov werd het in de tweede helft toch nog spannend.

Manchester City - Manchester United 2-3 (9 december 2012)