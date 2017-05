Dafne Schippers komt met kookboek: Dafne Likes

Marlo Janisse en Daniël Wissel jagen elkaar op met hattricks

14:27 VLISSINGEN - Op zaterdag had RCS-spits Marlo Janisse door zijn drie doelpunten tegen ’s-Heer Arendskerke (4-1-zege) de koploper in het PZC-topscorersklassement achterhaald. Een dag later was deze koploper (Daniël Wissel van Zeelandia Middelburg) weer gevlogen door een zuivere hattrick tegen Roosendaal (5-1-zege).