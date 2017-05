Court niet onder indruk van kritiek: 'Tenniswereld vol met lesbische speelsters'

Amerikaanse zwemtrainingen doen De Rijcke goed

29 mei EINDHOVEN - Ze beklom in twee weekenden zevenmaal het podium en was daarmee de succesvolste Zeeuwse bij de senioren. Persoonlijke records bleven uit, maar Simone de Rijcke uit Hulst - studente in de Verenigde Staten - keek toch met tevredenheid terug op de Regionale Zomer Kampioenschappen. ,,Mijn focus lag dit seizoen op de NK van begin april. Ik verwachtte dan ook niet dat ik records zou zwemmen.”