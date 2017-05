Coach Nadal: Tweede titel veel moeilijker dan 'La Decima'

,,Er zit meer verschil tussen je eerste en tweede titel dan tussen je negende en tiende”, zo legt de 57-jarige coach uit. ,,Van negen naar tien gaan is een verschil van slechts elf procent. Tussen één en twee titels zit een verschil van vijftig procent. Dat is het verschil. Voor ons was het heel belangrijk om hier negen keer te winnen, maar acht, zeven, zes of vijf keer was ook belangrijk", rekent de Spanjaard op raadselachtige wijze uit.

Het eind van de samenwerking tussen Toni en Rafael Nadal is overigens wel in zicht, want Toni draagt volgend jaar het stokje over aan voormalig Roland Garros-winnaar Carlos Moya. Die beweert het tegenovergestelde van de huidige coach en denkt dat Nadal wel degelijk te maken heeft met ‘druk’. ,,We praten niet over ‘La Decima’ (de tiende red.). Maar je voelt hem wel, hij hangt in de lucht", aldus Moya.