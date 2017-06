Cilic heeft geen kind aan Lopez

column Goes

9:33 Omdat de sportpagina al bijna gevuld was, had ik donderdagavond tijd om van ons kantoor in Vlissingen even heen en weer naar Goes te rijden. De resultaten van de zondag-eersteklasser in de afgelopen weken hadden me erg nieuwsgierig gemaakt. In de nacompetitie regende het rood-witte goals en de ploeg moest zelf nauwelijks een treffer incasseren. Samen met Gérard de Nooijer zat ik in het zonnetje en na een kwartier had de trainer van FC Dordrecht het al gezien. ,,Dit wordt 5-, 6-0.’’ Het werd uiteindelijk 7-0 en daardoor staat Goes nu op de drempel van de hoofdklasse.