Chiellini studeert cum laude af in bedrijfskunde

Weer kaskraker voor Ondo

6 april VLISSINGEN - De korfballers van Ondo krijgen zaterdag opnieuw een kraker voor de kiezen. Een week na de gewonnen derby tegen Fortis (17-15) wacht in De Lier een treffen met medekoploper Valto. De derde koploper in de eerste klasse – alle drie de teams hebben twaalf punten – is Albatros.