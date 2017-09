Carreno stopt stuntende debutant Shapovalov op US Open

Debutant Shapovalov was via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot de laatste zestien. De nummer 69 van de wereldranglijst was de jongste speler in de achtste finales in New York sinds Michael Chang in 1989.



Carreno speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Lucas Pouille en de Argentijn Diego Schwartzman.