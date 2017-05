Bouchard wint voor 'iedereen' van 'bedrieger' Sjarapova

,,Ik heb voorafgaand aan deze partij heel veel berichtjes gekregen van mensen uit de tenniswereld die me succes wensten. In de kleedkamer kwamen andere tennissters naar me toe om me succes te wensen, dat gebeurt normaal nooit'', zei de 23-jarige blondine, die de voorbije maanden vooral indruk maakte buiten de tennisbanen.

In de tweede ronde van het graveltoernooi in Madrid liet Bouchard echter weer iets van haar tennistalent zien. De Canadese versloeg Sjarapova in een slopende partij van bijna drie uur (7-5 2-6 6-4). De ijzige blik van beide tennissters toen ze elkaar aan het net een handje gaven, zei genoeg over de verhoudingen.

Bouchard had zich vorige maand in felle bewoordingen uitgesproken tegen de rentree van Sjarapova, na een dopingschorsing van vijftien maanden. ,,Ze is een bedrieger en ik vind dat bedriegers in welke sport dan ook niet meer mogen meedoen. De WTA geeft het verkeerde signaal aan jonge kinderen door te zeggen: bedrieg de boel maar en we verwelkomen je daarna weer met open armen.''

Een paar weken na die pittige uitlatingen van Bouchard kwam het in Madrid tot een pikant duel met de teruggekeerde Russin. ,,Ik was behoorlijk geïnspireerd voor deze partij'', erkende de Canadese maandagavond. ,,Ik wilde voor mezelf winnen, maar ook voor alle anderen. Ik voelde me echt gesteund.'' Sjarapova, voormalig nummer één van de wereld en winnares van vijf grandslamtoernooien, had na afloop geen zin in een verbale oorlog met Bouchard.

