Bondscoach Bauza bij Argentinië aan de kant geschoven

De 59-jarige trainer heeft het acht interlands volgehouden. De Argentijnen staan vijfde in de Zuid-Amerikaanse poule, alleen de eerste vier ploegen hebben recht op directe kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland in 2018. De nummer vijf speelt een play-off tegen een land uit Oceanië.



Claudio Tapia, de in maart aangestelde voorzitter van de Argentijnse voetbalbond (AFA), heeft geen vertrouwen in een goede afloop onder leiding van Bauza. Hij kondigde voor dinsdag een persconferentie aan waarin het ontslag wordt toegelicht. Lokale media noemen Jorge Sampaoli als mogelijke opvolger. De Argentijn is momenteel de coach van de Spaanse club Sevilla.