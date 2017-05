Bertens weer naar finale in Neurenberg

De nummer negentien van de wereld steekt in puike vorm. Ze won in Neurenberg vrij overtuigend van achtereenvolgens Katharina Gerlach, Annika Beck en Alison Riske. Ook Doi, de nummer 64 van de wereld, had weinig in te brengen tegen de sterk serverende Bertens. De Japanse liet zich na de eerste set behandelen aan haar rug en begon zelfs met winst van de eerste game in de tweede set, maar besloot toch op te geven.