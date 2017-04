Bertens verliest in Stuttgart van Koeznetsova

Kiki Bertens is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Stuttgart. De 25-jarige Westlandse verloor in drie sets met 6-3 5-7 3-6 van de Russische Svetlana Koeznetsova.

Bertens liet de als achtste geplaatste Russin ontsnappen in de derde set, op het moment dat ze zelf de overhand leek te hebben. Koeznetsova trok de partij dankzij een break in de zesde game naar zich toe: 6-3 5-7 6-3.

Bertens boekte de eerste maanden van dit seizoen op hardcourt weinig successen, maar op haar favoriete ondergrond gravel begint ze weer een beetje te lijken op de tennisster die vorig jaar stuntte op Roland Garros. Ze haalde in Bogota de kwartfinales en leidde het Nederlandse Fed Cupteam vorige week op het gravel in Bratislava met twee overwinningen langs Slowakije (3-2).

In Stuttgart trof ze met Koeznetsova ook een gravelspecialiste. De nummer negen van de wereld won Roland Garros in 2009, enkele weken nadat ze in Stuttgart de titel al had gepakt.

Slecht serveren

Bertens gaf de eerste set met slecht serveerwerk weg, maar knokte zich terug in de tweede. De Westlandse liet op 4-4 een breekkans onbenut, maar sloeg bij de volgende servicebeurt van haar gelouterde opponente uit Sint-Petersburg wel toe. Bertens leek de partij in handen te hebben, maar één slechte servicebeurt in de beslissende set bleek fataal.