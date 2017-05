Bertens vechtend ten onder tegen sterke Halep

Bertens begon erg slecht aan de wedstrijd. Haar eerste service game leverde ze direct in zonder een punt te maken. Halep leek snel door te stomen naar setwinst, maar Bertens vocht zich goed terug. Bij een stand van 5-4 waren er vijf setpunten voor de Roemeense, de Nederlandse werkte ze allemaal weg en kwam terug tot 5-5. Bij 6-5 voor Halep kwam haar coach Darren Cahill op de baan. Zijn peptalk had het gewenste effect voor de nummer vier van de wereld, Halep serveerde de set op love uit.



Na set één was het de beurt aan Raemon Sluiter op de baan op te komen om met Bertens te overleggen. ,,Lieve schat je doet het allemaal goed,’’ waren zijn opbeurende woorden. ,,Jij maakt de dienst uit de laatste games, blijf alleen richten op haar benen.’’



In tweede set moest Bertens echter haar meerdere erkennen in Halep die haar tennis naar een veel hoger niveau tilde. De Roemeense maakte bijna geen fouten zag ook Sluiter die bij een achterstand van 0-3 voor Bertens opnieuw de baan op kwam. ,,Ik vind dat je het gewoon goed doet,’’ zei hij, ,,Maar er gaat weinig fout aan de andere kant.’’ Halep had de wedstrijd inmiddels volledig onder controle. Bertens pakte in de tweede set nog maar één game.



Over een week begint het Grand Slam-toernooi Roland Garros. Bertens bereikte daar vorig jaar de halve finales en heeft de afgelopen weken op gravel de vorm getoond die ze eerder dit jaar op hardcourt nog miste.



Halep is aan een indrukwekkende serie bezig op gravel met vorige week al toernooiwinst in Madrid. In de finale treft ze morgen de winnares van de partij tussen de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Oekraïense Elina Svitolina. Muguruza, als derde geplaatst in Rome, is de titelverdedigster op Roland Garros.