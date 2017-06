Bertens over Hingis: ‘Of ik nog speel met 36 jaar? Nee’

Ze gaat nu naar haar nieuwe huis in Breda, waar ze voor de start van het gravelseizoen pas twee dagen heeft geslapen. ,,De komende dagen doe ik even helemaal niets. Bijkomen, alles verwerken.”



Bertens, vorig jaar halvefinaliste in het enkelspel in Parijs, verloor in de tweede ronde van het Amerikaanse talent Catherine Bellis. ,,En daarna kwam alles eruit. Het waren een paar zware dagen. Je bent vermoeid, gaat over van alles nadenken. Maar ik moet eerlijk zijn: van tevoren had ik getekend voor zo’n gravelseizoen. Madrid (kwartfinale), Rome (halve finale) en Neurenberg (gewonnen) waren gewoon heel goed. Alleen blijft je laatste resultaat vaak hangen in je hoofd natuurlijk. Ik had gehoopt hier ook goed te presteren. Maar ik hoopte te veel.”



De focus wordt nu verlegd naar het grasseizoen, te beginnen met het toernooi in Rosmalen, dat op 12 juni begint. ,,Ik speel altijd graag in eigen land en zie tegenwoordig niet meer op tegen spelen op gras.”