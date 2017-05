Bertens naar kwartfinales in Madrid

Net als gisteren tegen Timea Bacsinszky, kwam Bertens sterk uit de startblokken. In de eerste set gunde ze de Roemeense nummer 36 van de wereld slechts één game.



In de tweede set maakte Bertens het zichzelf onnodig lastig. Ze liet Begu na een 3-1 voorsprong terugkomen naar 4-4. Bij een stand van 5-4 kwam coach Raemon Sluiter de baan op. Zijn peptalk leek geen effect te hebben, want het werd 5-5. Twee games later was de buit dan toch binnen voor Bertens.



In de kwartfinale treft Bertens de Letse Anastasija Sevastova die in twee sets afrekende met de Spaanse Lara Arruabarrena.