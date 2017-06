Bertens naar derde ronde van het dubbelspel

blog Goes kan met zevenklapper nog niet tippen aan Krabbendijke

9:43 GOES - Met een zevenklapper speelde Goes zich warm voor de absolute finale van de nacompetitie. Nieuw-Buinen, dat eerder al met 1-0 verloor van FC Boshuizen, werd donderdag met 7-0 weggeblazen. De vierde overwinning op rij van Goes in deze nacompetitie.