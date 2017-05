Bertens in drie sets naar tweede ronde Rome

In de eerste set werd Bertens door de mondiale nummer 48 drie keer gebroken. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en brak Bertens twee keer de service van de Roemeense. Het verzet van Niculescu was gebroken en Bertens speelde de partij in de derde set overtuigend uit.



Het was voor Bertens, de nummer twintig van de wereld, haar eerste overwinning op Niculescu. De vorige twee ontmoetingen, in 2015 en 2016, had de Wateringse verloren. Die beide wedstrijden waren echter op hardcour en niet op gravel, zoals in Rome.



Bertens, die vorige week in Madrid de kwartfinales bereikte, neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Catherine Bellis.