Bedych verslaat Haase in Madrid

Haase begon sterk aan de wedstrijd op het Spaanse gravel. De eerste set ging gelijk op tot Berdych in de tiebreak het eerste bedrijf naar zich toe trok. In de tweede set pakte de Tsjech de break in de vijfde game (3-2). Bij 5-3 leverde Haase nogmaals zijn opslag in.



Haase was begin maart in Dubai nog te sterk voor Berdych, toen waren de halve finales uiteindelijk het eindstation voor de Nederlander.