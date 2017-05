Barthel pakt toernooizege in Praag

Pennings houdt het heden en Halsteren gescheiden

5 mei VLISSINGEN - Het treffen tussen Vlissingen en Halsteren is zondag voor Ruud Pennings, nu nog trainer van de Walcherse zondag-hoofdklasser, niet alleen voor het huidige seizoen cruciaal. Met de Vlissingers is hij nog in de race om promotie naar de derde divisie, net als Halsteren: de club waar hij vanaf komende zomer actief is.