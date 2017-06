Bacsinszky schakelt publiekslieveling Mladenovic uit

BLOG Steve Schalkwijk mist record op één doelpunt

8:00 Steve Schalkwijk mag zich de waardevolste speler van de nacompetitie noemen. De aanvaller scoorde in alle vijf wedstrijden van Goes. En niet zomaar een goaltje per wedstrijd, hij scoorde negen keer. Daarmee speelde hij een hoofdrol in de terugkeer van Goes in de hoofdklasse.