Ajax pakt helft van Nederlandse punten op coëfficiëntenlijst

Zaamslag de bovenste beste in derby met de Boys

7:15 Terneuzense Boys regeert met afstand in de onderlinge ontmoetingen met Zaamslag. Dat zal de Terneuzense ploeg goed doen in de aanloop naar de derby zaterdag in de tweede klasse. Want zo veel goed nieuws komt er de laatste maanden niet bij de Boys. Maar ook deze stat heeft een keerzijde.