Zorgen maken om Will Smith

Ab in CannesFilmjournalist Ab Zagt verblijft op dit moment in Cannes. Daar wordt van 17 tot 28 mei 2017 het 70ste Filmfestival van Cannes gehouden. Hij schrijft elke dag een column over wat hij daar meemaakt.

Hoe zou het toch gaan met Will Smith in Cannes? Ik maak me grote zorgen om het jurylid uit Hollywood. Kan de filmkomiek het wel allemaal aan? Al die moeilijke films waar geen achtervolgingen, schietpartijen en rapmuziek in voorkomen.

Wat zou Smith gevonden hebben van de nieuwe film van Michael Haneke, Happy End? De titel suggereert een vrolijke film. Ik zie Smith vol blijde verwachting in de zaal zitten, totdat bij hem na vijf minuten al de verbijstering toeslaat. What the fuck is this?

Volledig scherm © AFP

Haneke is namelijk geen man van de gulle lach. Integendeel: hij is een zwartkijker die het leven vooral als een grote bron van ellende taxeert. Ook Happy End is zeker geen uitzondering. Gevolgd wordt een zakenfamilie in verval. De grootvader (Jean-Louis Trintignant) wil het liefst een einde aan zijn leven maken. Desnoods met de hulp van zijn 13-jarige kleindochter. Zijn dochter (Isabelle Huppert) tobt met een geschifte zoon, van wie zij op een gegeven moment een paar vingers breekt. Dat is de enige scene waarom ik moest lachen.

Spijtig voor Smith is dat hij niet de beste film van Haneke heeft moeten doorstaan. Happy End maakt een rommelige, geforceerde indruk. Zelfs Huppert, mijn favoriete filmactrice, kan weinig uit haar rol halen.

Ik hoop dat Will meer genoten heeft van The Killing Of A Sacred Deer van de Griek Yorgos Lanthimos (The Lobster, Dogtooth). Ook geen komedie, maar meer een klassieke Griekse tragedie over een ouderpaar - Nicole Kidman en Colin Farrell - dat een kind moeten offeren om zelf te overleven. Niet bepaald een theater van de lach, maar wel tot nu toe de beste film uit de competitie.

Nee, voor de filmkomiek valt er nog niets te lachen. Een lange Franse film over aidspatienten (BPM, Beats per minute), een Russisch drama over mensen die niet meer van elkaar kunnen houden (Loveless) en een mislukte Woody Allen-imitatie (The Meyerowitz Stories).