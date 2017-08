Zo zou prinses Diana er vandaag uit hebben kunnen zien

Volgens Pieter van den Broek (47), die de zwartwit-potloodtekening maakte in opdracht van damesblad Libelle, heeft hij in totaal bijna vier dagen over het portret gedaan. ,,Wie goed naar het timelapsefilmpje van het tekenproces kijkt, ziet dat ik steeds andere kleding draag'', licht de kunstenaar toe. ,,Het was een tijdrovende klusje want ik wilde geconcentreerd toewerken naar een perfect eindresultaat.''



Ter voorbereiding op de tekening analyseerde hij een groot aantal foto's van de Britse prinses. ,,Om te ontdekken hoe haar gezicht in de jaren voor haar dood evolueerde.'' Toevallig had Van den Broek de beschikking over veel beeldmateriaal van Diana. ,,Mijn vrouw hield in de tijd dat internet nog niet bestond een plakboek over haar bij. Daar heb ik de nodige inspiratie uitgehaald.''



De kunstenaar bekeek ook 'tig' YouTube-filmpjes van mensen die zichzelf jarenlang dagelijks fotografeerden en die beelden monteerden tot één geheel waardoor veroudering van het gezicht goed zichtbaar wordt. ,,Daar leer je ontzettend veel van'', benadrukt Van den Broek. ,,De meeste gezichten worden naarmate de leeftijd vordert iets breder en alles 'zakt' natuurlijk een beetje naar beneden. Dat, in combinatie met lijntjes en rimpels, zijn de tekenen van de tijd.''