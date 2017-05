Zieke Jeroen van Inkel voorlopig niet op Radio Veronica

Van Inkel is al enige tijd niet te horen op de zender. De radio-dj was eerst op vakantie en zou op 20 mei terugkeren. Het is nog onduidelijk wanneer hij wel weer op de Radio Veronica te horen zal zijn. ,,Ik kan daar nu nog niks over zeggen, maar een terugkeer op korte termijn zit er niet in."



Sinds begin dit jaar is Van Inkel te horen op zaterdag en zondag op Radio Veronica. Daarvoor was hij enkele jaren vijf dagen in de week te horen op de radiozender.