WNL-presentatrice Maaike Timmerman getrouwd

Actrice Abbey Hoes (22) staat al sinds veertiende op pornosite

15 april Abbey Hoes (22) staat volgens zeggen al sinds haar veertiende 'op de Ă©Ă©n of andere pornosite'. ,,En ik kan er niks aan doen.'' Daarom maakt de Nederlandse actrice, die in 2014 een Gouden Kalf won voor haar rol in de film Nena, tegenwoordig goede afspraken over seksscĂšnes in een film.Â