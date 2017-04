Wim Sonneveld-gala verplaatst naar najaar

Volgens Carré wordt eraan gewerkt en kunnen deelnemende artiesten binnenkort worden vastgelegd. De in 1974 gestorven Sonneveld spreekt nog altijd tot de verbeelding. Zo verschijnt er op 28 juni een boek met recent opgedoken liefdesbrieven die Sonneveld uitwisselde met zijn partner Friso Wiegersma. Ook wordt er op of rond die datum een brug in Amsterdam vernoemd naar de man die het liedje Aan de Amsterdamse grachten beroemd maakte.

Sonneveld-maand

,,Wat mij betreft roepen we juni 2017 uit tot Wim Sonneveld-maand. Zijn honderdste geboortedag en zijn tijdloze repertoire zijn wel een feestje waard", vindt ook kleinkunstkenner Daan Bartels. Hij begeleidt al langere tijd Sonneveld-stadswandelingen door Amsterdam en doet dat in juni weer op alle zaterdagen en op 28 juni, die dit jaar op een woensdag valt.



Samen met singer/songwriter Siebe Palmen en gitarist Rob Verbakel staat Bartels in juni in theaters in Hoorn, Amsterdam, Den Haag en Spijkenisse. In Het Amsterdam van Wim Sonneveld vertelt hij over Sonneveld en worden diens bekendste liedjes uitgevoerd. In het najaar volgen nog zes voorstellingen.