Willem Dafoe speelt Vincent van Gogh in nieuwe film

Papegaai van Pippi Langkous viert 50ste verjaardag

17:48 Met een klein feestje heeft de dierentuin in Karlsruhe de vijftigste geboortedag van Pippi Langkous-papegaai Rosalinda gevierd. De papegaai speelde in de film Pippi in Taka-Tukaland en is eigenlijk een mannetje dat in het echt Douglas heet.