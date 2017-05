Willem-Alexander ontvangt president Mozambique

Nyusi gaat vrijdagochtend eerst naar het Catshuis in Den Haag waar hij een gesprek heeft met minister-president Mark Rutte. Aansluitend volgt een bezoek aan Paleis Noordeinde waar ook Nyusi's echtgenote bij is. Na een ceremoniële ontvangst en de audiëntie volgt een lunch met de koning en koningin en het presidentiële paar. Willem-Alexander en Nyusi houden daarbij een toespraak.



In de middag heeft koningin Máxima een ontmoeting met de president, in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Later vandaag bezoekt Nyusi een kennisplatform over voedselveiligheid en heeft hij een ontmoeting met de Mozambikaanse gemeenschap in Nederland.



Het bezoek van de president staat in het teken van de verdere versterking van de brede relatie tussen Nederland en Mozambique.