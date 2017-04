Will Smith in jury filmfestival van Cannes

Luistercijfers 3FM blijft kelderen, jongeren haken af

19:05 De problemen bij 3FM zijn nog lang niet voorbij. De publieke radiozender noteerde vorig maand al een historisch lage score van 5 procent en in de afgelopen periode is het marktaandeel (zie onder voor uitleg) verder weggezakt naar 4,8 procent. Een jaar geleden was dit nog 7,1 procent, daarmee is de publieke jongerenzender het zevende radiostation van Nederland.