Weer een boete voor André Rieu: illegaal vliegen met drone

Rieu liet het onbemande vliegtuigje afgelopen zomer tijdens een serie optredens met het Johann Strauss Orkest boven het Vrijthof vliegen. Maar het vliegen met een drone boven de binnenstad is in Nederland verboden. Bovendien ligt Maastricht in de aanvliegroute van de luchthaven in Beek. De politie besloot de drone daarom in beslag te nemen. De officier van justitie voor luchtvaartzaken heeft Rieu een geldboete opgelegd. Dat bedrag zou inmiddels zijn betaald. Over de hoogte ervan is niets bekend, maar het maximum voor dit soort delicten is 8000 euro.



Begin mei kreeg Rieu ook al een boete. Volgens de arbeidsinspectie had hij zich in 2015 schuldig gemaakt aan kinderarbeid door een groep jonge panfluitspelers op te laten treden tijdens zijn traditionele zomerconcert.