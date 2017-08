Wat heeft de zomer-tv ons gebracht?

Als je stiekem de dagen afstreept in je agenda tot de eerste aflevering van Penoza 5. Als je bij gebrek aan beter naar een stokoude Chantal blijft slapen gaat zitten kijken. (En stokoud was het, want Bridget Maasland werkte nog bij SBS 6 en had een boblijn). Als je hele avond verpest is omdat de kandidaten in De Slimste Mens belabberd scoren. En als je gaat denken dat het misschien best lekker is als De Wereld Draait Door weer begint. Dan weet je één ding: het is hoog tijd dat de zomer-tv bijna voorbij is.



Maar voor het allemaal weer begint, van Linda’s Zomerweek tot de reallifesoap van Dreetje Hazes en van De Perfecte Vraag tot Heel Holland Bakt, is het eerst tijd om de balans op te maken: wat heeft de tv-zomer van 2017 opgeleverd?



Allereerst natuurlijk de ontdekking van Beau van Erven Dorens als presentator van een late night talkshow. Waar de inhoud van RTL Summer Night vaak te wensen overliet, maakte Beau aan het hoofd van de tafel alles goed. Gevat, gevoelig, humoristisch – mag die man alsjeblieft vaker op die plek zitten?