Vrouw van 'klushork' Mees boos op RTL4: Mijn man is autistisch

De vrouw van mopperkont Mees zegt RTL4 eerder deze week nog een bericht te hebben gestuurd met daarin het dringende verzoek toch vooral duidelijk te maken dat haar man een vorm van autisme heeft. ,,Tijdens de opnamen heb ik namelijk met John Williams over de mentale toestand van mijn man gesproken. Merkwaardig dat zo'n belangrijk fragment op de snijtafel van het programma is verdwenen. Als het er wel in had gezeten was er niks aan de hand geweest en had Nederland een positiever beeld van mijn man gehad. Nu wordt hij onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Wat RTL4 heeft gedaan is vervelend. Kennelijk zijn effect en kijkcijfers belangrijker dan de realiteit. Nu heb ik het gevoel dat de zender over onze rug aan het scoren is.'' RTL4 beraadt zich nog op een reactie.



Femke benadrukt dat er 'helemaal niks mis' is met haar man. ,,We zijn nog steeds gelukkig samen. Het enige dingetje is dat Mees volledig op slot gaat als hij wordt geconfronteerd met een overdosis prikkels. Dat laatste gebeurde toen het klusteam en John bij ons over de vloer kwamen. Toen iedereen weer weg was, keerde de rust terug en had ik mijn oude vertrouwde echtgenoot weer.''