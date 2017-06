Vrijgezelle Inge heeft eindelijk een 'speeltje' en Estelle komt mooi binnen

Estelle maakt haar entree

De inmiddels goed afgetrainde Estelle Cruijff heeft sociale media getrakteerd op een geinig filmpje waarin te zien is hoe bevallig ze ergens haar entree (en weer terug) kan maken. En dat levert de ex-vrouw van Ruud Gullit veel complimentjes op.

Kiekeboe! 😜 @philipriches ! 📸🎞📽 Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 9:35 PDT

Ben doet het weer

Ben Saunders was, nadat hij ooit The Voice of Holland won, eigenlijk alleen nog in het nieuws door zijn vriendinnen en vechtpartijen. Zijn muziekcarrière leek definitief voorbij, maar Ben blijkt toch weer de studio in te zijn gegaan. Wat dat oplevert, is nog even afwachten. Zijn fans vinden zijn potentiële terugkeer 'goed nieuws' en merken fijntjes op: 'Dat werd tijd'.

At the moment doing this 😎 Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 11:17 PDT

Yolanthes strakke shirtje

Yolanthe Sneijder-Cabau heeft weer eens ontelbaar veel likes gehaald met een instagramkiekje waarop ze te zien is in een superstrak shirtje waar ze zo te zien geen beha onder draagt. En dat laatste is menigeen opgevallen. Een van de vele reacties, vermoedelijk van een vrouw: ,,Mannen kunnen alleen maar daar op letten...''

The talking of the soul with itself.. ✨ Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 7:39 PDT

Jan herdenkt tweede vader

Jan Smit staat vandaag stil bij het feit dat zijn vriend en manager Jaap Buijs twee jaar geleden op 69-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker. ,,Had ik nog maar een minuutje met jou'', aldus de Volendamse zanger. Smit beschouwde Buijs als een tweede vader. Ook Aloys, de zoon van Jaap, bracht de sterfdag in herinnering.

Had ik nog maar 1 minuut met jou... 😔 #Alweer2JaarVoorbij Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 22:29 PDT

Vandaag alweer 2 jaar geleden. Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 3:15 PDT

Tino gaat op herhaling

De steeds populairder wordende levensliedzanger Tino Martin gaf onlangs een uitverkocht concert in de Ziggo Dome en hij is nu al weer bezig met een al even groot optreden volgend jaar. Gisteren zat Tino aan de vergadertafel om te boel te plannen.

Vandaag bespreking met mijn super team over de volgende show.. hoop jullie snel te kunnen informeren !! Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 6:53 PDT

Johnny feliciteert broer

Johnny de Mol (38) feliciteert vandaag zijn broer Kay Lerby die 34 jaar is geworden. Kay is de zoon van oud-voetballer Sören Lerby en Willeke Alberti, de moeder van Johnny. Johnny werd geboren tijdens het huwelijk van Willeke met mediamagnaat John de Mol.

Mooie kerel ben je broertje! Van harte jongen!! 34 jaar! 🎉❤️👍🏼😀 #knapjong #biertjehalen #fratellos #buurman Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 2:25 PDT

Douwes handtamme vriend

Douwe Bob had vandaag tijdens het ontbijt een toevallige ontmoeting met een volgens hem 'handtam kauwtje' en daar maakte hij als bewijs een kort filmpje van.

En dan kom je tijdens je ontbijt een handtam kauwtje tegen! #awesomestuff #🐥 Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 2:19 PDT

Fred voelt zich gelukkig

Stylist Fred van Leer nam vandaag een kijkje in zijn nieuwe huis en daar is hij naar eigen zeggen intens gelukkig mee. Van Leer lag recent in een Spaans ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden tijdens een festival.

Intens gelukkig met mijn nieuwe huis !!!!! #180vierkantemetergeluk Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 23:51 PDT

Micky is de allereerste

Fotografe Micky Hoogendijk - de ex-vrouw van Adam Curry - was vandaag in Saint Tropez als een kind zo blij toen ze bij het ochtendgloren als eerste in een draaimolen mocht. Curry liet zijn echtgenote Patricia Paay destijds in de steek voor Hoogendijk.

Yes!! I'm the first!!!! #happymickyh #europeansummer2017 #onlyeightyearsoldforever Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 2:22 PDT

Dilan is stoer

GTST-actrice Dilan Yurdakul is gisteren haar vader gaan ophalen bij Schiphol en voor dat doel had ze haar wagen bewust even fout geparkeerd. Een prent kreeg ze niet door een handige truc: zo stoer mogelijk om je heen kijken. Hoe je dat doet, demonstreert ze zelf.

Als je illegaal geparkeerd staat om je vader op te halen bij Schiphol en je zo stoer mogelijk om je heen kijkt #shuttle #foutedeuntjes Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 11:27 PDT

Nieuw speeltje voor Inge

Meervoudig zwemkampioene Inge de Bruijn vond geen nieuwe liefde in het blootdatingprogramma Adam zoekt Eva Vips, maar daar ligt ze niet echt wakker van. Inge heeft namelijk alweer een nieuw speeltje gevonden: een blinkende bolide.