Voortanden Demi Moore vielen eruit door stress

video Groot aantal BN'ers bewijst Sandra Reemer de laatste eer

18:14 Familieleden, vrienden en collega's van de vorige week aan borstkanker overleden zangeres en presentatrice Sandra Reemer (66) nemen vandaag afscheid van haar in het historische kasteel Maurick in de Brabantse plaats Vught. De uitvaart is morgen in besloten kring.