Voortaan ook oudere beauty's welkom bij America's Next Top Model

,,We hebben nu 23 seizoenen America's Next Top Model achter de rug en elke keer hebben we gezegd dat je 27 jaar of jonger moet zijn als je mee wil doen", zegt Tyra in een videoboodschap. ,,En ik krijg daar steeds vragen over. Dus weet je wat? Ik haal een streep door die leeftijdsgrens. Wil je auditie doen voor America's Next Top Model? Het maakt mij niet uit hoe oud je bent.''



Volgens Tyra moeten deelneemsters enkel weten hoe ze moeten 'smizen', een term die het voormalig topmodel zelf bedacht voor lachen met de ogen. ,,En je moet ervoor openstaan over de catwalk te leren lopen als een supermodel."



Tyra lanceerde de modellenwedstrijd in 2003. Twee jaar geleden liet ze weten het programma na 22 seizoenen te verlaten. Zangeres Rita Ora was het gezicht van het meest recente seizoen. Vorige maand liet Tyra weten terug te keren als presentatrice. Of de nieuwe regels ook in de Nederlandse versie van het programma gaan gelden is onduidelijk.