Vóór vrouwenstemrecht

,,Ik mag weer lekker de nacht in’’, zegt Mariëtte Pakker (58) met een lach. Ze doelt op haar schema van vandaag, met de start van het US Open. Voor Eurosport kruipt ze in een hokje in Hilversum om de tennispartijen te becommentariëren. De oud-proftennisster is niet de enige vrouw; bij Eurosport zitten de komende twee weken ook Kristie Boogert (43) en de Vlaamse Sabine Appelmans (45) achter de microfoon, terwijl Marcella Mesker (58) al sinds 1987 de vertrouwde tennisstem is van Studio Sport.



Vrouwen die live Rafael Nadal tegen Roger Federer duiden, geen mens die er nog van opkijkt of -hoort. Maar het tennis is een uitzondering. Op José Been (wielrennen, Eurosport) na zijn er in de grote sporten geen vrouwelijke commentatoren. ,,En als je ziet wat José op social media allemaal over zich heen krijgt’’, zegt Marcella Mesker terwijl een frons over haar gezicht trekt. ,,Zij is geen oud-renster, ze mist de gunfactor die wij als voormalige speelsters nog wel hebben.’’ Appelmans: ,,Zij moet zich dubbel bewijzen.’’



Bovendien, vindt Mesker, is dit een zware tijd om als vrouw achter de microfoon door te dringen in een mannenwereld. ,,We leven nu in een enorm veroordelende maatschappij vol meningen. Toen wij begonnen werden we net zo goed in het diepe gegooid, maar kregen we de tijd. Dat was zo belangrijk, we mochten fouten maken. En dat kon toen ook, zonder al die social media. Om als vrouw door te dringen in dit mannenberoep zijn drie dingen van belang: tijd, de gunfactor en natuurlijk kennis.’’