Vijftienjarige zoon van Michael Jackson woont alleen

De in 2009 overleden King of Pop heeft ooit aangegeven dat iemand uit de familie zich over zijn jongste telg moest ontfermen als hij er zelf niet meer zou zijn.



Zijn dochter Paris is volgens TMZ vooral boos op haar tante Rebbie, die Katherine zou weghouden van de kinderen van Michael. Sinds januari is Katherine niet meer in haar huis in Los Angeles geweest waarin haar kleinzoon Blanket woont. Ze verblijft namelijk in het huis van Rebbie, nadat ze twee maanden in Londen doorbracht.



Michael's neef TJ Jackson en zijn vrouw zouden de verzorging van Blanket nu op zich hebben genomen, waarbij tenminste één van de twee de tiener gezelschap houdt, maar dat vindt Paris onvoldoende. Volgens haar wil Rebbie met een aantal broers en zussen om financiële redenen invloed op hun moeder Katherine houden.



Blanket lijkt overigens niet erg te lijden onder alle verwikkelingen. Hij zou zich van een introvert kind hebben ontwikkeld tot een zeer sociale jongen die alleen maar hoge cijfers haalt op school.