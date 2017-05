Vier vervolgseries van Game of Thrones in de maak

Volgens vakbladen in Hollywood is het niet ondenkbaar dat er in het kielzog van Game of Thrones , waarin ook de Nederlandse acteurs Carice van Houten en Michiel Huisman te zien zijn, maar liefst vier series in voorbereiding zijn, die inhaken op deze fantasyserie vol ingewikkelde plotwendingen. Op 16 juli gaat wereldwijd het zevende seizoen van de meest gedownloade serie aller tijden in première. Op dit moment werken de schrijvers aan het achtste seizoen dat deze kostbare reeks moet afronden. Over de mogelijke vervolgseries wordt druk gespeculeerd. Mogelijkerwijs wordt ook de bedenker van de serie, auteur George R.R. Martin, ingeschakeld. Voorlopig zijn vier nieuwe schrijvers aangetrokken die onder meer betrokken waren bij films en series als King Kong , X-Men , Minority Report en Mad Men .

Westeros

Het is onder meer mogelijk dat een aantal afleveringen wordt gemaakt over de voorgeschiedenis van Game of Thrones, waarin vooral de machtsstrijd op het fictieve contingent Westeros centraal staat.



Voor HBO is een vervolg op Game of Thrones van groot belang. De serie leverde de zender veel krediet en abonnees op. Pogingen om met andere feuilletons zoals The Leftovers in de buurt van dit succes te komen, zijn vooralsnog niet gelukt. Ook de kostbare sciencefictionserie Westworld, ondanks de expliciete inhoud en goede kritieken, kon nog niet tippen aan de resultaten van Game of Thrones.