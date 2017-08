Victoria Koblenko en Carlo Boszhard ook in Story of My Life

In Story of My Life zien duo's elkaar door flinke grimage jaren ouder worden. In een eerste preview is te zien hoe Victoria haar Lev vertelt dat haar hart tekeergaat. ,,Het is alsof ik je voor het eerst zie.'' Een 'oudere' Carlo richt zich tot zijn moeder Wil. ,,Iedereen zegt dat ik op jou lijk.'' Winston zegt het vooral eng te vinden.