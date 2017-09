Verontwaardiging om pistoolfoto's Brooklyn Beckham

Najib Amhali: Mijn vrouw is mijn redding geweest

11:48 Najib Amhali (46) heeft in de laatste aflevering van Linda's Zomerweek een boekje opengedaan over de drugsverslaving en ernstige depressie waar hij een aantal jaar geleden mee kampte. Volgens de cabaretier was het zijn vrouw Niama die hem op de been hielp.