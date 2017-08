,,Dat is ieder jaar zo. In korte tijd gaan 18.000 auto's weg via een eenbaansweg. Als je voor of na die piek zit, gaat het prima. We krijgen vaak de vraag of we niet meer verkeersregelaars in kunnen zetten, maar dat heeft geen zin. Er is niets te regelen, je moet gewoon wachten tot het verkeer voor je gaat rijden'', aldus Lowlands.



Volgens de VID staan sommige bezoekers die vanochtend om 11.00 uur vertrokken, nog steeds stil. Een twitteraar die sinds het middaguur vaststaat op de parkeerplaats spreekt van een 'niet oké' situatie. ,,Geen water, geen antwoord van de organisatie en geen oplossing.'' Anderen zien er wel de lol van in. ,,Slapen doe je maar op Pinkpop.''