Vera Mann kan door met Sweeney Todd

De musical Sweeney Todd was afgelopen seizoen slechts vijf weken te zien in Het Zonnehuis in Amsterdam, maar de kritieken waren lovend. Bovendien werden Vera Mann en medespeelster Marjolein Teepen onderscheiden met een Musical Award. Genoeg reden om de voorstelling over een moordzuchtige barbier - die zijn slachtoffers maakt in de kappersstoel - nog even voort te zetten, met een tournee door het land.



,,Ik ben daar echt heel blij mee", zegt Mann. ,,Dit is een van de mooiste voorstellingen die ooit gemaakt is, dan wil je dat die in het hele land te zien is."



Vanaf eind augustus beginnen de repetities voor de nieuwe reeks voorstellingen van Sweeney Todd. De cast staat onder meer tien dagen in DeLaMar in Amsterdam en in het Oude Luxor in Rotterdam.



Stilte

Na een periode van betrekkelijke stilte rondom haar persoon staat Mann weer volop in de schijnwerpers. Ze speelt nog tot eind mei met Victor Löw in de theaterproductie Nieuw Geld en daarna rolt ze meteen door in de muzikale hommage aan Wim Sonneveld Telkens weer het dorp.



Dat het ook anders kan ervoer ze in 2014 toen een geplande voorstelling niet doorging. ,,Het is altijd onzeker. Ik ben al meer dan dertig jaar freelancer, dus je weet nooit op voorhand wat er op je pad komt. Ik heb dat jaar van de nood een deugd gemaakt en heb ontzettend genoten van de vrije tijd die ik had. Ik heb heel veel gereisd."



Ook ontstond het idee voor een eigen voorstelling, al staat die nog in de kinderschoenen. ,,Het theaterlandschap is veranderd. De rollen liggen niet altijd voor het oprapen. Ik heb zoiets: als het mij niet meer aangeboden wordt, dan moet ik het zelf doen."



Bekijk hier het video-interview dat we met Vera hadden over haar Musical Awards-nominatie voor Sweeney Todd.