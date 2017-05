Vedran Mircetic van De Staat: Een oorlog zit in een klein hoekje

Afgelopen december nam hij zijn vier bandgenoten van De Staat mee naar zijn ouderlijk huis in het Kroatische dorp Vinkovci. Hij had er als 12-jarige net tennisles toen hij in de verte de eerste beschietingen en ontploffingen hoorde. ,,Mijn vader nam een snel besluit: we moesten daar weg. Ons dorp was een grensplaatsje tussen Kroatië en Servië. Er zou later zwaar om worden gevochten. Ik heb de oorlog precies een week van nabij meegemaakt. Toen zijn we gegaan.''



In zijn geboortehuis toonde de gitarist onder meer de kelder waarin het gezin nachten doorbracht uit angst voor bombardementen. ,,Ik liet zien waar later de granaten insloegen in de huizen in de straat. De jongens waren er stil van. Ik had hen nooit uitgebreid verteld over wat ik meemaakte. Toen we weer in dat keldertje stonden, besefte ik wel hoe dichtbij het allemaal geweest is.''



Over de periode voor de oorlog losbrak, zegt hij: ,,De maanden en weken ervoor voelde je de spanning toenemen. Een vriendje sprak me boos aan op mijn kleding: rood shirt, blauwe broek en witte sokken: dat was de vlag van Servië! Ik had er nooit bij stil gestaan. In ons dorp woonden Serviërs en Kroaten door elkaar. Ineens waren buurkinderen met wie ik altijd speelde 'zij' geworden. Die hoorden niet meer bij ons.''



Omdat vader Mircetic net zijn café had verkocht, had hij geld om de reis naar Nederland te bekostigen en ook de huur van een rijtjeshuis in Aalten te betalen. Vedran herinnert zich vooral de warme ontvangst. ,,Er is nu zoveel meer negativiteit rond mensen die vluchten voor oorlog. Toentertijd riep er bij ons niemand dat wij de vrouwen in de buurt kwamen verkrachten. De mensen waren juist alleen maar ontzettend gastvrij. Ze namen ons direct op in hun gemeenschap. Mijn ouders werden uitgenodigd bij de buren. Ik kreeg van hen een fiets, een gitaar en kleding. Binnen twee dagen ging ik al naar de school in het dorp.''