Val van rekstok doet Epke Zonderland nog steeds iets

De sporter twijfelt nog over deelname aan de Olympische Spelen over drie jaar in Tokio, maar acht de kans groot dat hij erbij is. ,,Ik merk dat ik fit ben, dat geeft vertrouwen. Er is een goede kans dat ik ervoor ga, maar ik ben terughoudend. Ik ben niet bang voor een blessure, maar ik moet het met steeds minder trainingsuren doen om niet overbelast te raken. Zo lang dat kan, dan ga ik door, maar als het stagneert, dan motiveert het niet.''



Zonderland ging met cabaretière Claudia de Breij naast zich op De Mols bank ook verder in op zijn kinderwens. Hij is traditioneel ingesteld en vroeg zijn Linda ten huwelijk op een hotelkamer, waarna een grote bruiloft met 200 gasten en een openingsdans volgde. Of Zonderland als topsporter ook tussen de lakens extra sportief is, dat blijft in het midden. Met een ondeugend lachje: ,,Je moest eens weten.'' Maar dat hij graag vader wil worden, dat wilde hij wel kwijt.