Usher: geen enkel bewijs voor overdragen herpesvirus

Lady Gaga gaat huilend met de billen bloot in documentaire over haar leven

24 augustus De excentrieke Amerikaanse superster Lady Gaga (31) mag dan wereldberoemd zijn en miljoenen fans hebben, dat betekent nog niet dat Stefani Joanne Angelina Germanotta (haar echte naam) een gelukkig mens is. In de documentaire Gaga: Five Foot Two, die binnenkort in première gaat, is de hitzangeres regelmatig huilend te zien. ,,Niemand beseft hoe eenzaam ik ben.''