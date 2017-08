Unieke Van Gogh-film in première in museum

Loving Vincent, de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld, vertelt over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door 125 kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, brengt de film zijn meest inspirerende schilderijen tot leven. Onder meer de Nederlands-Iraanse kunstenares Setareh Goodarzi werkte mee aan het project.



De hoofdrollen worden vertolkt door grote sterren als Saoirse Ronan. Aidan Turner, Chris O'Dowd en Helen McCrory. De stem van Vincent van Gogh wordt ingesproken door de Nederlandse acteur Jochum ten Haaf, die eerder ook de schilder speelde in een veelgeprezen stuk op West End.



Loving Vincent won al diverse internationale prijzen. De film is vanaf 26 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.