Uitkomst mysterieus spoedberaad: prins Philip (95) met pensioen

Realityserie André Rieu trekt veel bekijks

10:25 André Rieu (67) heeft zich gisteravond aardig staande weten te houden tussen het voetbalgeweld. De eerste aflevering van het tweede seizoen van zijn realityserie Welcome To My World trok 1,28 miljoen kijkers. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.