Uitgedost op de foto met Carice en Pamela bij Comic Con (maar niet gratis)

Het is dit weekend zien én gezien worden, want veel fans zijn verkleed, beschilderd of uitgedost. ,,Gek? Nee hoor. Als fans naar een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal gaan doen ze toch ook oranje shirt aan of petjes op?'', aldus Zawada.



En het mooie is: de verklede types gaan dan weer op de foto met de niet verklede fans, of met elkaar. En dan gratis natuurlijk. Dus zien we vele Jokers, Chewbacca, Mr. Freeze, Lucky Luke, Buzz Lightyear en Marilyn Monroe. Maar we zien ook Spiderman (‘Ik ben Igor uit Limburg, en zit op de mbo’), leden van de Ghostbusters (‘Ik ben gewoon Nick, huisschilder uit Den Haag, nee, ik heb nog geen spoken gezien’), Jack Sparrow (‘Peter uit Helmond, mijn highlight is niet de foto met Pamela, maar de bar straks’).



En warempel, daar is ook Hermelien Griffel uit Harry Potter, mét uil op haar arm. Of wacht eens even… is dat niet Chantal Janzen? ,, Ze wilde een kijkje nemen in deze wereld. Ze is hier voor haar nieuwe programma”, vertelt Zamada, die morgen rekent op weer duizenden bezoekers. Tot vijf uur ’s middags kunnen fans zich dan uitleven.