Tygo showt zijn sixpack, kleine Muck is geboren visagist

Jon wil Carolien voor altijd

Dat Jon Karthaus en zijn vrouw Carolien nog steeds in de zevende hemel zijn, mag iedereen weten. Vandaag deelde de acteur, zanger en regisseur een romantisch kiekje met zijn grote liefde. Het stel verwacht binnenkort hun eerste kindje. ,,For life", luidt het romantische bijschrift.

❤ for life! Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Apr 2017 om 3:27 PDT

Familietijd voor Daphne

Het is een zonnige dag en daar is Daphne Deckers maar al te blij mee: de blondine is onderweg naar Zuid-Limburg om een dagje met haar ouders te spenderen. ,,Familytime", schrijft ze bij een fotootje waarop ze glimlachend de camera inkijkt.

On the road naar Zuid-Limburg, naar mijn papa en mama ❤ #familytime Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Apr 2017 om 3:19 PDT

Muck maakt zijn mama op

Of Muck, het zoontje van voormalig Miss Universe Nederland Kim Kötter en zanger Jaap Reesema, in de voetsporen van topvisagist Leco Zadelhoff treedt is nog even afwachten. Zo te zien is het ventje in zijn nopjes met de make-up kwast van zijn moeder. ,,Een kloddertje hier, een kloddertje daar", is het bijschrift bij een fotootje waarop hij met een geconcentreerde blik zijn mama een make-over geeft.

Een kloddertje hier.. een kloddertje daar! #beautyexpert 😂 Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Apr 2017 om 0:24 PDT

De lekkere dag van Tygo

Een fit lichaam is voor veel BN'ers erg belangrijk. Zo ook voor Tygo Gernandt. Hij dook vanochtend de sportschool in om wat spieren te kweken. Na afloop van de 'lekkere training' deelde de acteur een kiekje waarop hij met ontbloot bovenlijf in een huiskamer poseert. 'Hallo, ik heb ook gevoelens hoor...', zwijmelt één van zijn vrouwelijke fans.

Goedemorgen iedereen! Lekker getrained.. heb een lekkere dag! Laterz #ja #love Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Apr 2017 om 23:18 PDT

Ontbijt op bed voor Nicolette

Nicolette Kluijver is de afgelopen weken flink in de watten gelegd, nadat ze een heftige longoperatie onderging. Vanochtend vond de presentatrice het hoogstwaarschijnlijk tijd om haar man eens in het zonnetje te zetten. Dat deed ze door hem een uitgebreid ontbijt op bed te serveren. ,,Ontbijt op bed voor mijn hubby", aldus een romantische Nicolette.