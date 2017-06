Transformers 5 brengt op eerste avond 15 miljoen dollar op

De filmserie over buitenaardse robots die elkaar bevechten, bracht tot nu toe wereldwijd 3,7 miljard dollar op. De critici zijn doorgaans zeer negatief over de Transformers-serie. Vooral de vervolgen werden als onsamenhangend, onnodig en flauw beoordeeld.

In het vijfde deel wordt de geschiedenis van de robots uitgelegd; zij blijken onder meer een rol te hebben gespeeld in de strijd van koning Arthur en in de Tweede Wereldoorlog. Hoofdrollen in Transformers 5: The Last Knight worden gespeeld door Mark Wahlberg, Anthony Hopkins en Stanley Tucci.